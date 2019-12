Con su trabajo ha destacado tanto en teatro, cine y televisión haciendo gala de personajes con personalidades extremas. Inició el año como Don Panta en la obra teatral Pantaleón y las visitadoras, luego lo vimos como el avezado delincuente Montana en el cine en la tercera entrega de Django. Actualmente es el noble Henry, un activista animalista con ganas de cambiar el Perú en ‘Chapa tu combi’.

¿Cómo ha sido explorar diversas personalidades en tu trabajo actoral?

Para un actor siempre es un regalo poder experimentar personajes con emociones tan distantes y poder mostrárselas al público para que se vea reflejado en él. En mi caso, me resulta más interesante hacer personajes oscuros porque sus conflictos son mayores y sus decisiones siempre son más extremas. Pero a los personajes más ‘normales’ hay que darles también su toque de humanidad cuando se molestan o algo les fastidia, hay que construir esa otra cara, tal como lo es una persona de la vida real. Ahora cierro el año encarnando a Henry en ‘Chapa tu combi’, un chico humilde que está dejando la torpeza que lo caracterizaba al inicio. Como todos los roles que interpreto, Henry tiene algo de mí porque le doy vida con mi experiencia y con lo que uno carga.

¿Cuál es tu balance en lo laboral de este año?

Ha sido un año muy bueno. Empezó con Pantaleón y las visitadoras, una obra que significó un reto enorme y al que me dediqué de lleno y por el cual tuve que decirle no a otras producciones. Quería dedicarme por completo al teatro, además ya pasó el tiempo en el que uno agarra de todo. Ahora me estoy priorizando a mí y a los proyectos que elijo para dedicarme a ellos. También estuve en el cine, una de mis grandes pasiones, con un personaje extremo en Django, en el nombre del hijo y cierro con la novela, así que no me puedo quejar.

Giovanni Ciccia ha dejado abierta la posibilidad de continuar con la saga de Django o realizar el spin-off con alguno de los personajes...

Sí, me parece que quieren hablar del pasado de Django en una secuela y realmente sería interesante. Hay muy poco cine de acción que se hace en nuestro medio, así que seria bueno seguir explorando en ese género. Pero todo depende de que la gente vaya a ver la película, de lo contrario, no tendría mucho sentido hablar de una continuación.

¿Qué opinión tienes de la nueva ley del cine peruano?

Como todo en la vida, no es perfecto, pero beneficiará por un lado. De las ausencias y vacíos se tendrá que aprender para reformular una nueva ley. Pero con lo que se ha avanzado, hay que usarlo para impulsar y sacar adelante lo que tenemos hoy. Actualmente, he participado en diversos teaser, pero se busca financiamiento para poder realizar las películas. Son proyectos independientes muy interesantes que esperemos que con esta nueva ley se puedan conseguir los fondos para su realización.

¿Qué se viene en 2020?

Estaré en teatro con el musical Av. Larco que regresa en formato de concierto en mayo con 25 funciones, también es posible que vuelva a encarnar a Don Panta para hacer gira con la obra al interior del país,

y hay un par de películas que estoy a la espera de que se realicen. Además, me encantaría internacionalizar mi carrera y el cine tiene mucho que ver con eso. En la segunda mitad del año, viajaría a tentar otros mercados. Vamos a ver.

¿Hay matrimonio en proyecto?

No, para nada, siempre me tomo las cosas con calma. Lo que pasó con Sofía Rocha a inicios de año (su sorpresiva muerte) fue un golpe muy fuerte, pero también una cachetada para que estemos realmente con los que queremos y nos quieren y aprovechemos el día porque no sabemos si mañana estaremos. Yo asumo así un poco mi vida, mi frase es ‘un día a la vez’. Mi relación con Macla (la actriz María Claudia Yamada) avanza muy bien, pero realmente no quiero compartirla porque prefiero mostrar al público mi trabajo y lo que puedo hacer con él.