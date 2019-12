Axel es nuevamente denunciado por abuso sexual

Desde hace unos meses, el cantante argentino Axel se encuentra atravesando complicados momentos tras ser señalado como un abusador sexual.

Recordemos que, a mediados de octubre, el conocido intérprete de “amo” fue denunciado penalmente por una joven, quien se mantuvo en el anonimato, de haberla abusado sexualmente en el 2017.

Axel tiene otra denuncia por abuso sexual.

Tras varios meses de investigaciones, el caso se archivó temporalmente por falta de pruebas en contra del denunciado. Sin embargo, Axel no puede respirar tranquilo, ya que acaba de salir a la luz una nueva denuncia de una joven que acusa al cantante argentino de haberla agredido sexualmente.

Axel no se ha pronunciado sobre la denuncia que lo pone en el ojo de la tormenta.

Así lo confirmó el abogado José D’Antona, quien también vio el caso de la primera denunciante, a diversos medios. El letrado precisó que la denuncia fue presentada el pasado lunes en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Cipolletti.

“No queremos que nos pase lo mismo que con la denuncia que se hizo en Río Negro, que a los 20 minutos de presentada se filtró la información", indicó D’Antona.

El nombre de las supuestas víctimas no han salido a la luz.

“Lo anterior no debería haber sucedido, porque además no queremos revictimizar a la víctima ni exponerla a potenciales represalias", añadió el abogado.

Axel negó acusaciones de abuso sexual

Tras darse a conocer sobre la primera denuncia en su contra por abuso sexual, Axel negó tajantemente las acusaciones.

Axel negó que en su vida se haya aprovechado de alguien.

“Yo tengo la conciencia tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás, pero jamás le falté el respeto a nadie. Al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta no solo en mi carrera, toda mi vida. Porque así me criaron, porque así soy, porque está en mis códigos. Me mantuve en paz porque tengo la conciencia tranquila. Es la sensación de que estás parado sobre la verdad”, dijo en su momento el cantante argentino.