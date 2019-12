Anuel AA casi pierde un diente tras morder chocolate Versace

Anuel AA es uno de los cantantes de raggaetón que más detractores tiene por su supuesta “falta de humildad” que demuestra a través de su cuenta oficial de Instagram.

Como se sabe, el novio de Karol G suele compartir sus lujosas adquisiciones como autos, anillos, diamantes, relojes y más. Sus publicaciones, donde muestra a sus casi 20 millones de seguidores en la famosa red social, han sido duramente cuestionadas precisamente por sus fans.

Anuel AA se vuelve blanco de burlas tras casi perder un diente.

Tras recibir crueles comentarios por no tener “los pies sobre la tierra” o “no saber valorar”, Anuel AA – para sorpresa de muchos- hizo caso omiso a las críticas y siguió mostrando los objetos que se puede comprar gracias a su actual posición económica.

Anuel AA es criticado en redes por su "falta de humildad".

Hace poco, el intérprete de “China” compartió un video donde presumió uno de sus regalos que recibió por Navidad. Se trató de unos finos chocolates, pero lo que más llamó la atención fue que Enmanuel Gazmey Santiago aseguró que solo come ese tipo de dulces.

Anuel AA dice que solo come chocolates caros.

“Yo no como chocolates si no son Versace”, dijo el cantante mientras abría la caja de este lujoso obsequio.

Sin embargo, aparte de desatar la furia de sus seguidores de Instagram por su falta de humildad, Anuel AA se convirtió en blanco de burlas porque al tratar de morder uno de los finos chocolates casi pierde uno de sus dientes.

Resulta que el carísimo dulce estaba muy duro, por el cual el cantante no pudo morderlo y en medio de risas contó el percance.

Instagram: Anuel AA desata la ira de sus fans

El video donde Anuel AA presumía los finos chocolates Versace que solo su paladar prueba, estuvo acompañado de una descripción que muchos de sus seguidores lo tomaron como una burla y ofensa para los que menos tienen.

Seguidores de Anuel AA lamentan la actitud del cantante.

“Dios mío, ya, ya me he mantenido humilde mucho tiempo”, escribió el cantante de música urbana.

“Cuánto vacío emocional, pobre hombre”, “Se nota tu humildad”, “¿Y en prisión que marca de chocolates comías?”, “Te va a dar diabetes”, “Estás muy agrandado”, “Hay muchos que no han comido a esta hora y tú presumes chocolates, que si no es Versace no lo comes”, comentarios algunos usuarios de Instagram.