Andrea Llosa sobre Cathy Sáenz: “Su testimonio es una burla”

La denuncia, entre lágrimas, que hizo la conductora de ‘Mujeres al mando’ Cathy Sáenz, en la que aseguró que viene siendo víctima de acoso y de bullying de parte de gente que la llama a insultar, ‘incitada por el odio’ de Rodrigo González ‘Peluchín’, generó una respuesta de parte de Andrea Llosa, defensora de las mujeres agredidas gracias a su programa ‘Nunca más’.

Llosa mostró una postura adversa a la que podría haber esperado Sáenz. “Acabo de ver con cierta confusión y vergüenza el testimonio ‘desgarrador’ de Cathy Sáenz. El motivo de su llanto, de tamaña congoja y sufrimiento es porque Rodrigo González la ha llamado chusca”, empieza Llosa en su post en Facebook.

“Ese testimonio me parece una burla, una ofensa para las mujeres que son víctimas de violencia y huelen el miedo que más de una vez he visto en sus ojos”, cuestiona la conductora.

“Ella quizá no lo sabe pero las mujeres que realmente son violentadas no viven, no duermen porque el terror, el acoso, la violencia, el maltrato no las dejan vivir. Eso sin contar el infierno que viven los hijos de estas mujeres”, continúa.

“He tenido que ver el video dos veces para ver si ella era consciente de las cosas que estaba diciendo, adjudicándose el puesto de la representante oficial de las mujeres sometidas, maltratadas y amordazadas por hombres violentos y agresores en potencia. Una cosa es lo que ella sienta y otra es que se incluya en el grupo de las mujeres violentadas... Su testimonio no se acerca a una realidad que claramente todos quisiéramos que acabe: el feminicidio”, anota y menciona que lo que escribe es con absoluta convicción.

“Me parece una burla usar la televisión para compararse con una mujer maltratada y me parece una ofensa hacer un llamado a las autoridades. No nos hagamos las víctimas cuando no lo somos”, finaliza.