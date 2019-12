Fallece Allee Willis, compositora de la canción de “Friends”, a los 72 años

Allee Willis, una de las compositoras de la canción oficial de “Friends”, falleció este miércoles 25 de diciembre a los 72 años de edad a causa de un paro cardiaco.

La ganadora del premio Grammy coescribió el tema "I’ll Be There For You” (“Estaré ahí para ti” en español), la entrada musical de la famosa serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer.

Willis ganó dos premios Grammy por “Beverly Hills Cop” y “The Color Purple”. Además, ella coescribió canciones exitosas como “September” y “Boogie Wonderland” de “Earth, Wind & Fire”. F

En 2017, Willis estrenó “The D”, un proyecto apasionante que escribió, grabó y produjo para su ciudad natal de Detroit en el Detroit Institute of Arts.

Allee Willis falleció a los 72 años de edad. Foto: AFP.

Finalmente, Allee Willis fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018 por sus numerosos aportes musicales a la televisión.

Sobre la serie “Friends”

La serie trata sobre la vida de un grupo de amigos —Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani— que residen en Manhattan, Nueva York. Suceden tanto buenos como malos momentos, pero con una crítica cómica a los hechos más trascendentales de la actualidad.

Inmediatamente después del éxito en su país, el programa comenzó su difusión por todo el mundo con similares resultados. En marzo de 2019, fue considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia.

Actualmente, “Friends" puede ser visto en la plataforma Netflix, donde es un éxito entre sus miles de fans.