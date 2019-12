Alexandra Hörler tuvo un enfrentamiento verbal con Gonzalo Núñez luego que el periodista deportivo se refirió a los glúteos de la presentadora durante la transmisión en vivo de su programa radial. El episodio fue muy comentado en redes sociales y distintos cibernautas criticaron al hombre de prensa por faltarle el respeto a su compañera de trabajo.

Finalmente, Hörler utilizó su cuenta de Instagram para explicar detalladamente el incidente protagonizado con el presentador. Al inicio de su mensaje, la conductora agradeció a las personas que le dieron su respaldo tras encarar a Núñez y recalcó que en su carrera ha tenido que lidiar con hombres machistas.

Tras el enfrentamiento verbal de Hörler y Núñez, un cibernauta compartió un video pasado en que Francisco “Paco” Bazán tocó la cintura de la periodista cuando compartían un programa en ATV.

“Acá normal porque son amigos, ¿o no?”, escribió un usuario como descripción del corto clip.

Ante el cuestionamiento del tuitero, Alexandra Hörler no se quedó callada y explicó que las situaciones son distintas. “Voy a aclarar esto porque ya me llegaron las comparaciones absurdas. ‘Paco’ y yo somos amigos hace muchos años, tenemos confianza y complicidad. Aquí empezamos bailando, haciendo una recreación de una nota. Él se pasa luego, yo lo boto y le digo que si sigue así lo voy a denunciar por acaso”, escribió la locutora radial.

“El productor estaba e intervino luego. Él (por ‘Paco’ Bazán) nunca me dijo una grosería ni me agarró porque sí. Me tenía cogida de la cintura porque estábamos bailando. Y por último, cada una elige a quién le da la confianza y quién la toca. No ustedes. Ahí están los límites y respeto”, sentenció.