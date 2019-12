Vivo x el rock 2020 ya tiene fecha: ¿cuánto cuestan las entradas?

Luego de la última edición de “Vivo x el rock” que reunió a The Strokes, Slipknot, Armonía 10, Interpol, Fito Páez, Bullet for my Valentine, Él Mató a un policía motorizado, entre otras; la productora Inmortal sorprendió a más de uno al dar a conocer, con muchos meses de anticipación, detalles de la próxima edición del festival que ya no es solo de rock.

Mediante sus redes sociales y una nota de prensa que llegó a las salas de redacciones, se reveló que la edición 12 de “Vivo x el rock” se llevará a cabo el 26 de septiembre en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), recinto donde semanas atrás el grupo Armonía 10 cerró el festival de rock con cumbia.

VIVO X EL ROCK 2020 Sab 26 Set 2020 | Universidad San Marcos EARLY BIRDS 3 DIAS (28,29 y 30 de Diciembre) en Teleticket de wong y metro a s/.149 Posted by Festival "VIVO X El ROCK" on Monday, December 23, 2019

Al parecer, al igual que la edición 11, el nuevo “Viva x el rock” tendrá un variado y exitoso cartel.

Entradas para el “Vivo x el rock 12”

Las entradas anticipadas en modalidad early birds para asistir al festival más grande del Perú en su edición 2020 estarán a la venta únicamente el sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de diciembre.

Los boletos se puede conseguir a través de Teleticket de Wong y Metro a S/. 149

Historia del “Vivo x el rock”

El festival más importante de nuestro país se creó en 2013 y desde entonces ha sido visto por cientos de miles de personas en los lugares donde se organizó, como el Centro Comercial Plaza Lima Norte, el Parque de la Exposición, Estadio de San Marcos, Estadio Nacional y la Avenida de La Peruanidad, donde se presentaron las principales bandas peruanas y estrellas internacionales como Deftones, The Offspring, The Cranberries, Korn, Evanescence, Limp Bizkit, Garbage, Papa Roach, Collective Soul, Sum 41, Simple Plan, Los Fabulosos Cadillacs, entre otras.