Mónica Cabrejos se pronunció sobre los ataques me viene recibiendo Cathy Sáenz tras quedarse con el bouquet de Ana Siucho en su boda con Edison Flores. La conductora de “Mujeres al mando” arremetió contra Karen Schwarz sobre críticas a Cathy Sáenz: “Ya basta de odios... no es justo”.

“Esto ha ocasionado una serie de críticas y una serie de violencia contra Cathy Sáenz, que a mí me preocupa, la verdad. Hoy (23) Cathy Sáenz me dijo, entre otras cosas, que está recibiendo amenazas directamente a su número personal, a través de números de WhatsApp, que no tiene registrados, y obviamente hay una guerra declarada por Rodrigo González contra Cathy Sáenz, que todos los días en un constate de insultos y violencia contra la productora Cathy Sáenz”, manifestó la conductora durante la secuencia ‘El caza redes de Capital’.

En ese contexto, Mónica Cabrejos aseguró que el popular “Peluchín” Rodrigo González estaría azuzando la violencia contra las mujeres.

“Lo que hace ‘Peluchín’ es violencia contra la mujer, violencia en redes sociales, porque, además, es una constante contra Cathy Sáenz. Es todos los días desde que Cathy ingresó a Latina, y Rodrigo renuncia. Por eso, todos los días insultos, etc, que, de verdad, fuera de bromas, esto ya pasó de convertirse en claro a convertirse en oscuro", expresó.

“Obviamente, hay violencia contra Cathy Sáenz, que es mujer, y que, además, es una violencia que no ha sido recíproca porque Cathy no ha tenido en ningún momento, ningún comentario violento ni insulto contra Rodrigo González”, acotó.

Mónica Cabrejos siente pena por Rodrigo González

La presentadora de Radio Capital, Mónica Cabrejos, manifestó que siente pena por Rodrigo González.

“A Karen también la insulta, a mí también me insulta, miente sobre mí. Lo que pasa es que él todavía no asume que ya no trabaja en Latina, o está en proceso de asumir que todas las personas que detestaba o tenía vetada, como es mi caso, ya paso su época y no lo asume, esto lo ha convertido él en algo personal. A mí la verdad, no solo me resbala, sino porque yo he conversado con el hermano de Rodrigo González, aquí en cabina y fuera de cabina, y conozco y sé cosas, que hacen en mí, en lugar de tener cólera o contestar, es siento pena. Porque conozco cosas del entorno que me hacen entender por qué es así. Pero igual sí creo que contra Cathy Sáenz, todo lo que ha dicho y haciendo, debería alguna autoridad ponerle el pare (…) Desde aquí mi solidaridad con Cathy Sáenz, ojalá que ella tome cartas en el asunto, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, que le ganó una demanda a Rodrigo González por insultarla”, agregó.