Rodrigo González advierte a Cathy Sáenz: “Di mi nombre y nos vemos las caras en la justicia”

Rodrigo González y Cathy Sáenz siguen en boca de todos, esto luego que la conductora de “Mujeres al mando” dejara entrever que el popular ‘Peluchín’ habría fomentado el odio en su contra, además de acusarlo de azuzar la “violencia contra la mujer”.

Después de dejar un breve mensaje de manera escrita en Instagram, el exconductor de Latina decidió romper su silencio a través de un extenso video, donde se mostró ofuscado con las declaraciones de la popular ‘Mamacha’.

“Esto lo quiero decir mirando a los ojos, que es como estoy acostumbrando hacer las cosas cuando digo algo, cuando pienso algo (...) Tú tienes un canal de televisión, que te ha dado su señal para que tú tan ligeramente sindiques a una persona- que está en un país donde hay; primero, igualdad de género; segundo, libertad de expresión- de acoso y de maltrato. Acosar no es opinar lo que uno piensa”, manifestó Rodrigo González.

“Porque nadie ha ido a meterse dentro de tu casa....Estoy opinando lo que dejas ver en televisión de tu desenvolvimiento y lo que todos vimos ese día (en la boda de Edison Flores y Ana Siucho). Si no te gusta, si no toleras la crítica; no trabajes de cara al público. A mí se me ha dicho de todo y no voy a reproducir aquí... Porque las cosas que me han dicho y que me seguirán diciendo, son cosas que sé y he aprendido a sobrellevar”, acotó.

En ese sentido, Rodrigo González advirtió a Cathy Sáenz a que tenga cuidado con las palabras que dice en un canal de señalar abierta.

“Solamente quiero que tengas el coraje de mencionar mi nombre, seguido de eso, para que tú asumas la responsabilidad de lo que eso conlleva. Porque no se puede acusar de algo, como lo que tú estás diciendo, y pasar impune. Yo también sé defenderme y cuáles son mis derechos (...) Di mi nombre- seguido de eso que estás diciendo- y nos vamos a ver en la justicia, nos vamos a ver las caras”, indicó.