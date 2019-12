Natalia Curvelo: filtraron video íntimo de la cantante por redes sociales

Natalia Curvelo es, en la actualidad, una de las cantantes de vallenato más populares de toda Colombia. A su corta edad, sorprendió en la escena musical por su imponente voz y desbordante personalidad en el escenario.

Sin embargo, la intérprete está haciendo noticia pero no por la razón que debería. Desde hace algunos días, está circulando en las redes sociales un video íntimo protagonizado por ella.

Pese a que la cantante había guardado un hermético silencio, la cantante se pronunció a través de su cuenta de Instagram para terminar con las especulaciones en torno a la deleznable filtración.

“Quise restarle importancia a este triste episodio y sencillamente ignorar lo que sucedió, pero me fue imposible al ver tantos mensajes enviados por mis seguidores brindándome el apoyo necesario para sobreponerme”, escribió la cantante de vallenato.

Asimismo agradeció la unidad y el apoyo incondicional de su familia, quienes afirmó que no le juzgaron ni reprocharon.

Con respecto a quién fue el responsable de la publicación del video, ella lo atribuyó a su expareja. “El único error que cometí fue haber confiado en un remedo de hombre”, indicó.

Pese a afirmar tener la certeza de quién es el autor del aberrante acto, Natalia Curvelo señaló que no levantará cargos contra él. “No voy a denunciarte ante las autoridades que representan la ley penal, no voy a bloquearte, tampoco voy a eliminarte, sencillamente para que te acomodes a observar que tus intenciones de dañarme no funcionaron”.