Magaly Medina y Gisela Valcárcel tuvieron su primer acercamiento a través de un enlace telefónico en el programa “Magaly TV, la firme”, esto luego que se generara la polémica entre las producciones de América TV, que tuvieron discrepancias por la asistencia de sus figuras a la Teletón 2019.

En una reciente entrevista para un medio local, la popular ‘Urraca’ recordó el momento que vivió durante la conversación que tuvo con la conductora de “El dúo perfecto”.

“Sí, realmente me sorprendió su llamada. Pero finalmente tuvimos una conversación alturada. Reunirme con ella en la ‘tele’ no es mi prioridad hoy en día y fuera de la TV no creo que se dé, porque no somos amigas”, manifestó.

En otro momento, Magaly Medina, con sorna, aseguró que le gustaría regalarle un novio a Gisela Valcárcel para esta Navidad.

“Le regalaría un novio (ríe). Creo que ha alcanzado un estado de bienestar y tranquilidad emocional, que no necesita a ningún hombre a su lado. Sin embargo, me encantaría que encontrara a un ser humano amoroso que se convierta en su compañero de vida”, sostuvo la figura de ATV.

Finalmente, la presentadora de “Magaly Tv, la firme” reveló que pasará la Navidad con su familia.

“La Navidad es la fiesta más esperada del año para mí. Reúno en casa a mi familia, la de mi esposo y la de mi hermano. Cocino, como todos los años, el pavo, la ensalada y el arroz con aceitunas. Además, compramos un lechoncito, una corona glaseada, pastel de papas, puré de camote y torta navideña de zanahoria, hoy no hay dieta que valga”, acotó.