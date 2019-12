Lady Gaga es siempre el centro de la noticia ya sea por sus trajes extravagantes o por sus relaciones amorosas. Esta vez, de nuevo, ha causado polémica, pero por un tema distinto.

Una publicación en su cuenta de Twitter generó risas e interrogantes, pues la cantante reveló que hace mucho tiempo no ha pasado por la ducha.

“Mi asistente: ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Yo: No me acuerdo”, escribió la cantante. El tweet ha recibido 108,778 ‘me gusta’ y sus fans no paran de bromear en sus comentarios.

La razón de esta particular publicación sería su nuevo disco, pues está tan atareada que no tiene tiempo para hacer nada más. Como se recuerda su último trabajo fue hace tres años, cuando lanzó su álbum llamado ‘The Fame’.

Publicación en Twitter de Lady Gaga. Foto: Twitter

Sin embargo, aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento del disco, la cantante solo ha promocionado el álbum por medio del hashtag #LG6. Los fans, por su lado, no pueden esperar por los nuevos temas de la intérprete.

“Chica, nos has estado trolleando todo el año, ya no puedo lidiar con tus bromas y enigmas. Necesito fechas, títulos“, comenta una de su seguidoras.

Además, Lady Gaga también se encuentra ocupada porque está supervisando la construcción de su nueva casa en Londres.

Antes de enfocarse en su nuevo disco, la cantante estuvo dedicada a promocionar su pelicular “A star is born”, film que le dio grandes recompensas, pues no solo recibió criticas positivas por su gran desenvolvimiento actoral; sino también, ganó un Oscar de la Academia por ‘mejor canción original 2019’ por el tema “Shallow”.