Jorge González vive una vida más tranquila luego que se retirara de la música, tras sufrir un infarto isquémico cerebeloso en 2015. No obstante, y pese a que su motricidad se vio reducida, todavía es el músico de mente filosa y comentarios tajantes que lideró toda una generación.

En una reciente entrevista con el diario La Tercera de Chile, quien fuera el líder de Los Prisioneros dejó muchos firmados polémicos, con respecto a sus gustos musicales, algunos personajes famosos y sobre su país natal.

Ahora que lleva un estilo de vida más casero y descansado, González manifestó que se ha animado a redescubrir nuevos estilos musicales que en el pasado desdeñó, como el jazz. Sin embargo reconoció que, dentro de todos ellos, el heavy metal es uno de los géneros que nunca le llegó a impactar.

“No me gusta. Igual hay buenas bandas, como Slayer o Metallica, son buenísimos. Pero me cansa el estilo. Muy macho. Poco soul, poca fiesta, más ataque. El heavy metal lo encuentro de cabros chicos (niños)”, señaló el cantante.

Asimismo, González dijo que el rock le parece “aburrido” y que no lo escucha desde que tenía quince años. Sin embargo, no ocultó que todavía guarda gran fascinación por el punk y por bandas como The Clash y Ramones.

PUEDES VER: Exsecretario de Juan Gabriel solicita al presidente AMLO que se reúna con cantante

En otro pasaje, el intérprete de 'La voz de los 80′ criticó a Oasis y afirmó que “le decepcionó bastante” que la música haya tomado influencia de ellos, en detrimento de otras corrientes.

“Devo me gusta mucho. Eran muy locos ellos. Yo pensaba que ese era el futuro de la música; pero fue Oasis al final, muy distinto. (...) Una mala copia de Los Beatles pienso que son.”, respondió.

Por otro lado, Jorge González reveló no sentirse "tan chileno” y que considera a Santiago, su ciudada natal, como una más de las que vivió.

"Me siento identificado por el sentimiento de no pertenecer a ninguna parte, de ser del mundo, que me lo he ganado con viajes. No soy el típico chileno, yo creo. Nadie es el típico, todos son especiales a su manera, pero la mayoría no lo sabe. Piensan que son un estándar y no lo son. (...) (Santiago) es una ciudad nomás para mí”, finalizó.