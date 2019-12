Carlos Galdós "El padre que casó a Edison Flores tiene mala mano, yo me divorcié”

El locutor radial Carlos Galdós cuestionó a Pablo Larrán, el padre que casó a Edison Flores y Ana Siucho el último fin de semana.

En su programa por Radio Capital, el también actor sorprendió al revelar que el sacerdote de la boda del ‘Orejas’ también fue quien dirigió su primer matrimonio, luego de que le comentaran los consejos que el religioso les dio a los recién casados.

“Pero siempre da el mismo consejo Pablo. Él es mi amigo, y me casó a mí. En mi primer matrimonio, Pablo nos casó a Yolanda y a mí. Siempre da los mismos consejos, los tiene de paporreta”, afirmó.

Además, Carlos Galdós realizó un sarcástico comentario en el que ‘culpaba’ al padre Pablo Larrán de su divorciado con su primera esposa.

“El asunto es que mala mano tiene el padre Pablo, me hubiera tirado bien la bendición, no me hubiera divorciado. El padre Pablo es muy protagonista de la boda, ahorita puedo llamar a mi exesposa para que no digan que soy bocón. (El padre Pablo) aparecía en toda la foto, hacía chistes, yo decía ‘guey, es mi matrimonio, no el tuyo’”, señaló.

En sus declaraciones, el conductor aseguró que siguió al pie de la letra todo lo que le recomendó el sacerdote y pese a ello su matrimonio no duró.

“Yo seguí los cuatro consejos que me dio y no me fue bien (..) Yolanda y yo elegimos al padre por lo mismo, en nuestro matrimonio no queríamos que sea un plomo.

Carlos Galdós precisó que su segundo matrimonio con Carla Garbo Ponce de León fue dirigido por otro de sus amigos.