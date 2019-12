Daniela Darcourt estuvo como invitada en “Mujeres al mando” este lunes. La salsera apareció con un corto y encendido vestido rojo, luciendo una renovada figura.

Tras modelar en el set del programa, la cantante se mostró alegre al revelar que bajó casi ocho kilos. Ella confesó que viene llevando una dieta especial desde hace más de un mes.

“Hay mucha gente que me ha escrito y aprovecho para hacerlo, he bajado 7 kilos y medio”, reveló Daniela Darcourt tras ser consultada por su notorio cambio.

Así también, la intérprete de "Señor mentira" contó que necesitó mucha disciplina para bajar de peso. Sin embargo, subrayó que en la cena de Navidad no seguirá el dicho régimen.

Daniela Darcourt y su mensaje por fiestas de fin de año

La salsera Daniela Darcourt compartió un mensaje en Instagram comentando sobre el balance que tuvo durante este 2019. Para la cantante, este fue un año de nuevas experiencias.

Recientemente fue nombrada como jurado en el programa “Yo soy kids”. Allí, comparte mesa con Ricardo Morán y Johanna San Miguel.

“A días de que se termine un año donde caminar no ha sido nada fácil, donde hacerme fuerte y tomar decisiones fue la única salida. Se va el mejor año de mi vida y no tengo más que agradecerle por todo lo que he vivido. Ahora más que nunca estoy lista para seguir caminando. ¡Sonrían siempre, VAMOS POR MÁS!”, escribió la artista.

El post lo acompañó de una fotografía de ella mirando el horizonte sobre un pequeño acantilado.