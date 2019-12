Andrea San Martín se lamenta por no pasar Navidad con su hija

Andrea San Martín ha dejado de lado sus problemas con Sebastián Lizarzaburu, y decidió dejar que su hija pase la Navidad con su padre. Él se la llevará de viaje, según dio a entender ella.

Por tal motivo, la modelo compartió un sensible mensaje a través de sus redes sociales, expresando la pena que siente por no tener a su pequeña en estos días. En Instagram, Andrea realizó la publicación, desactivando los comentarios del mismo.

"A un día de noche buena y Maïa cada día más cociente de lo sucedido me recuerda que no estaremos juntas", escribió la modelo.

"No hay minuto que no piense en ti reina de mi vida y debo tener loco a tu papá con tantos mensajes y videollamadas pero es que me muero por tiii carajo!!! Como siempre digo... haz estado dentro mío!!", agregó.

“Si! Es una navidad diferente a pesar que esa no era la idea y me parto en mil como bien muchos lo han notado pero es mi deber de madre tratar de hacer lo mejor para que ambas sonrían, así sea a la distancia”, continuó la modelo.

En adición, la exchica reality Andrea San Martín aclaró que no hablará bien ni mal de su expareja por el bien de una de sus hijas.

“Por el bien de mi hija mayor hace mucho tomé esta decisión y me mantendré firme al respecto. Comentarios ni para bien ni para mal. Finalmente esto tendrá un desenlace judicial tarde o temprano y solo ahí saltará la realidad”, indicó.