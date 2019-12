“Yo soy Betty, la fea”: parte del cuartel se reencuentra

Parte del elenco de la telenovela “Yo soy Betty, la fea” se reencontró por fiestas navideñas. La responsable de compartir la divertida instantánea fue la actriz Luz Estrada y etiquetó a cada una de sus colegas en Instagram.

“¡Me encantó haberme colado en esta foto!”, fue la concisa descripción que acompañó a la fotografía.

Según se pudo observar en la fotografía, las actrices Ana María Orozco, Lorna María Cepeda, Martha Isabel Bolaños y Stefanía Gómez se vieron en Antioquia, Colombia.

Tras la difusión de la instantánea, distintos usuarios de las redes sociales expresaron su emoción por este emotivo reencuentro.

Actrices de "Yo soy Betty, la fea" se reencuentran. Foto: Instagram.

“Saludos desde Perú. He visto la novela varias veces y no me canso de verla... es una de mis favoritas”, “Ya perdí la cuenta de cuántas veces la volví a ver, simplemente espectacular y tiene todo esta telenovela”, “Tendrían que volver a trabajar todas juntas otra vez”, “Cuánto talento y belleza en una foto” y “Tan divinas y bellas como siempre”, se pudo leer entre los comentarios.

Stefanía Gómez, Lorna María Cepeda y Martha Isabel Bolaños.

“Yo soy Betty, la fea” es una telenovela colombiana y se estrenó en octubre de 1999, contó con 169 episodios. Actualmente, la telenovela puede ser vista a través de la plataforma Netflix, donde consiguió gran éxito.

Ana María Orozco en la actualidad. Foto: Instagram.

Sobre “Yo soy Betty, la fea”

La historia de “Yo soy Betty, la fea” recorre el andar de Beatriz Aurora Pinzón Solano, quien es una mujer poco atractiva pero muy inteligente que trabaja para una compañía de modas llamada Ecomoda. Betty, como sus amigos la conocen, tiene que soportar los constantes insultos y desprecios de sus compañeros de trabajo, especialmente de la secretaria Patricia Fernández, el diseñador Hugo Lombardi y la accionista de la empresa Marcela Valencia.