Rodrigo González a Cathy Sáenz por denuncia de acoso: “Aburres victimizándote vergonzosamente”

Luego que Cathy Sáenz lo señalase como el responsable de no poder salir a la calle pues es víctima de constante bullying y amenazas de la gente, Rodrigo González publicó unos videos en Instagram donde, supuestamente, demostraría que las palabras de la conductora de “Mujeres al mando” no son del todo ciertas.

Y es que tras colocar los comentarios de algunas de sus seguidoras afirmando que Cathy Sáenz no las representa como mujeres, Rodrigo González compartió una serie de videos en sus historias de Instagram donde buscó revelar que no es cierto que la popular ‘Mamacha’ no puedo salir a las calles por la supuesta campaña de odio que el exconductor de “Válgame” habría emprendido en contra de ella.

Rodrigo González responde a Cathy Sáenz.

En la primera imagen, Rodrigo González muestra un pantallazo de una noticia cuyo titular reza: “Karen Schwarz se burla de la ‘Mamacha’ y enseña cómo vestir de azul”, lo cual acompañó como un extenso mensaje que dice:

“¡Ministra de la mujer! Revise mi caso (claro, como en nuestro país no hay gente que merece atención de los medios con la ola de violencia algunos ‘comunicadores’ usan sus tribunas cuando no saben lidiar con las críticas producto de sus bochornosos desenvolvimientos ¿Ayudaste a Angie Arizaga o lucraste para tu reality? ¿Ayudaste a la reportera cuando tu papá la escupió? Fuera de acá. Y ser ‘chusco’ es ser falto de gusto, no es una ‘discriminación’. Pero claro, tú que solo te miras el ombligo en tu afán de protagonismo. No representas a nadie más que a ti misma”.

En otro video, se ve a Cathy Sáenz en un centro comercial escogiendo ropa. Ante esto, Rodrigo González asegura que no se está escondiendo de la gente:

“#NoRepresentasANadie Más que a ti. Dice que ayer (domingo) no pudo salir a la calle, que tiene que esconderse de las críticas. Pobrecita ella. Esto me mandan las mujeres”.

Rodrigo González

En el siguiente video, Cathy Sáenz hace publicidad a un establecimiento de comida, a lo que el popular ‘Peluchín’ insiste con la crítica: “Y agradeciendo canjes ¿No que no podías salir a comer a la calle con tu familia?”

En otra imagen, la ‘Mamacha’ se está realizando un tratamiento capilar: “Y ahora te dejamos, nos aburres victimizándote vergonzosamente y auto denominándote algo que nadie te ha nombrado”.

Acto seguido, Rodrigo González compartió un mensaje de uno de seguidores quien le mostró su apoyo:

“... Quería expresarte mi cariño y mi apoyo, si es necesario salir a defenderte de esa ridícula, que ha utilizado los medios para tocar un tema tan sensible como los feminicidios, una productora que utilizó y lucró con los temas personas de sus guerreros, que vendió la falta de amor propio de Angie, vienen hoy a tocar ese tema tan delicado. Qué pena que gente así esté en la televisión, y lo que más les duele es que las personas te envían a ti las imágenes, porque te quieren y les gusta tu forma de hacer espectáculos”.

Mensaje de usuario a Rodrigo González.

Y este lo acompañó con un mensaje donde advierte que Cathy Sáenz no lo mencionó directamente del acoso que padecía: “No tuvo el coraje de mencionar mi nombre directamente. La denuncio por algo así, se pasaría de chistosa y ligera con algo tan serio. Ella quiere salir en pantallas y no aguanta más que halagos que al parecer, nadie quiere hacerle”.

En una última imagen, Rodrigo González muestra un documento en el cual certifica que sí pagó a Cathy Sáenz cuando esta la ganó la demanda judicial.

Rodrigo González responde a Cathy Sáenz.

“Otra de tus mentiras para ganar protagonismo. 11 de setiembre 2019 te pagué lo que la justicia ordenó. Eso no quiere decir que dejaré de decir lo que pienso mientras tenga vida. Latina te debe el resto ya que fue su jefe de informaciones quien me dio el material por el que me denunciaste y así lo ordenó también la justicia. Cómprate algo lindo y ¡Feliz Navidad!”.