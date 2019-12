Rodrigo González reacciona tras denuncia de acoso de Cathy Sáenz [VIDEO]

Cathy Sáenz usó las cámaras de “Mujeres al mando” para denunciar a Rodrigo González por acoso y por el bullying que ha sufrido desde que se estrenó en el programa de Latina. Ante esto, el exconductor de “Válgame” decidió responder a su fiel estilo a la popular ‘Mamacha’ en Instagram.

La conductora de “Mujeres al mando” aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para hacerse respetar y asegura que es la voz de las mujeres que no pueden hablar ante el acoso.

Rodrigo González responde a Cathy Sáenz por denuncia de acoso.

Ante esto, Rodrigo González, quien prefirió no expresarse directamente del tema, compartió las reacciones de sus seguidoras respecto a las palabras de Cathy Sáenz.

El popular ‘Peluchín’ colocó dos comentarios de sus fans en Instagram y tan solo acompañó estos videos con: “Así nomás es... nada que agregar. Las amo mis mujeres reales”.

En estos comentarios que Rodrigo González compartió en sus historias de Instagram, ambos aseguran que Cathy Sáenz no las representa como mujeres y le recordaron el incidente en el que su padre escupió a Kathy Sheen cuando era reportera.

En el primer video se ve a una señora responder la pregunta si Cathy Sáenz la representa como mujer: “¡Jamás! ella generaliza. Las mujeres... si el tema es ella porque ‘Peluchín’ no nos conoce a todas y tiene rabo de paja... Y dice que su papá le enseñó buenos modelo, ¿Le enseño a escupir a los camarógrafos?”

Mientras que el otro comentario es de una mujer joven que asegura haber visto en vivo la declaración, entre lágrimas, de Cathy Sáenz:

“Esa historia es para las 10 personas que vimos hoy ‘Mujeres al mando’ y vimos el bochornoso mensaje a la nación que dio Cathy Sáenz. Solo quería que sepan que no me siento representada por Cathy Sáenz. Yo también soy mujer y no me representas, Cathy Sáenz... Mas bien, tu papá escupió a una reportera, tu estabas al costado y no hiciste nada. No me representas en lo absoluto”.

Cathy Sáenz lloró tras denunciar acoso.

Es importante recordar que las declaraciones de Cathy Sáenz se dieron luego que Rodrigo González la llamara “corriente” por quedarse con el bouquet de Ana Siucho en sus bodas con Edison Flores. La reacción de los internautas fue tremenda contra la ‘Mamacha’ quien reveló, incluso, que la han amenazado de muerte y que no puede salir a la calle porque la gente la señala.