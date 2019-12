¡RBD se reencuentra! Los 6 integrantes protagonizan emotiva foto

Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann, exintegrantes de la agrupación RBD, se volvieron a reunir a 11 años de su separación. La fotografía de su reencuentro se difundió en Instagram.

Cada integrante de la banda mexicana compartió la misma instantánea, pero con distintas descripciones.

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola. Ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos porque nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos y que no tiene precio, ni se compara con nada. Estar y ser genuinamente lo que somos, sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos”, escribió Maite Perroni en redes sociales.

RBD

Christian Chávez también dedicó unas palabras a sus compañeros. “¡6 almas que jamás se separarán! 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro. Diciembre 2008 - Diciembre 2019”, expresó el actor.

Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann.

“11 años después... Citando a Maite, este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de los seis”, señaló Alfonso Herrera o mejor conocido como “Poncho” en Instagram.

Dulce María, Anahí y Maite Perroni.

La cantante Dulce María también escribió un extenso y emotivo mensaje. “Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos. Que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y ‘malo’ se olvida. El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable. Estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida”, sentenció.