Olvidó a Janet Barboza. Jean Paul Strauss contrajo matrimonio con Claudia Aguirre, la mujer conquistó su corazón. El interprete de ‘De Todas Las Nostalgias’ se confesó en una entrevista para Día D a través de ATV.

La expareja de la panelista de “Válgame” reveló detalles de su esposa con quien mantiene una relación de cinco años y conoció en el restaurante que tenía en Chorrillos.

“Ella es Claudia, es mi actual esposa, nos casamos hace un mes... Hubo una etapa que tuvimos de lejanía, pero bueno en realidad lo lindo de eso es que nos dimos cuenta que, al alejarnos nosotros por diferentes circunstancias, a veces te alejas pero el amor se mantiene”, expresó el cantante peruano.

Como se recuerda, hace unos meses, Jean Paul Strauss invitó a sus seguidores a unirse al cristianismo. Este sería el primer paso de conversión del cantante para decidir casarse. El matrimonio civil se habría realizado el pasado 24 de noviembre lejos de las cámaras.

Claudia Aguirre contó cómo llegó al local de comida sin saber que encontraría a su futuro esposo allí. “A Jean Paul lo conocía porque era Jean Paul Strauss pero no sabía cuál era su música. No lo seguía, no era una seguidora de él. Y bueno, yo con mis amigas me siento en una mesa. Yo por ahí sentí que me chequeó y estuvo atento”, señaló.

"Al final me voy del restaurant, me despido y el me siguió hasta la puerta. Me pidió mi nombre y desde ahí iniciamos una conversación y una bonita amistad", agregó la esposa del cantante.

Por su parte, Jean Paul Strauss aseguró que es la relación más linda que ha tenido. "Me refiero a que es una relación sana, donde hay entendimiento, hay complicidad, hay respeto. Todas esas cosas más su calidad humana, me hicieron enamorarme”, confesó el exnovio de Janet Barboza.