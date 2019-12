"El Dúo Perfecto” ya terminó, pero sigue generando polémica, esta vez con Daylin Curbelo quien denunció a Michelle Soifer de quitarle su vestido de gala, hecho que tuvo consecuencias directas en el programa, ya que la salsera cubana no apareció en la presentación navideña.

En declaraciones vertidas al diario Trome, Daylin Curbelo fue preguntada, precisamente, por su ausencia en el musical navideño, a lo que la cantante, directa como se caracteriza, respondió sin tapujos.

“Me quitaron el vestido y no iba a salir calata... Lo que pasa es que me quitaron el vestido (en alusión a un supuesto enfrentamiento con Michelle Soifer). O sea, tenía un vestido pactado y me lo quitaron. Por eso no pude salir”.

El periodista cuestiona si Michelle Soifer le dijo algo tras, supuestamente, quitarle el vestido, a lo que Daylin Curbelo explicó: “Estoy contenta por llegar hasta donde llegué (segundo puesto en ‘El Dúo Perfecto'). Me siento feliz, ahora me voy a Cuba porque mi familia me espera y eso es lo más importante para mí”.

Sin embargo, ante los rumores que hubo un enfrentamiento físico entre Michelle Soifer y Daylin Curbelo, la cubana lo descartó de forma muy escueta: “No. Nada que ver”.

Y es que tras su llegada a “El Dúo Perfecto”, Daylin Curbelo no solo fue una de las competidoras más fuertes del reality de canto y baile, también generó más de una polémica, sobre todo, tras criticar duramente a Yahaira Plasencia al asegurar que la ‘Reina del Totó’ no era afinada.

Por su parte, Michelle Soifer tras quedar tercera en “El Dúo Perfecto” en pareja con Mario Hart, reveló sentirse preparada para migrar a otras tierras y representar al Perú a lo grande.

“Me voy del país para ver oportunidades laborales. Hay propuestas bonitas, así que vamos a probar. La idea es hacer carrera afuera, y él (Giusepe Benignini) se va conmigo porque no lo puedo dejar solito en Lima. Ya es mi prometido”.