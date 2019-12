Cathy Sáenz estuvo en el ojo de la tormenta y recibió durísimas críticas de muchas personas por quedarse con el bouquet de Ana Siucho en su boda con Edison Flores. La conductora de “Mujeres al mando” salió al frente y explicó lo que sucedió, así como responder a Rodrigo González quien la llamó “corriente”.

Y es que todo sucedió cuando Cathy Sáenz ingresó al auto donde se encontraba Ana Siucho dispuesta para ser traslada al Estadio Monumental de Universitario. La conductora de “Mujeres al mando” recibió el bouquet de parte de la esposa de Edison Flores y muchos no tomaron a bien este episodio, lo cual le causó una serie de críticas a la popular ‘Mamacha’.

Ante esto, durante la última emisión de “Mujeres al mando”, Cathy Sáenz decidió aclarar la verdad de los hechos, los cuales le valieron duros calificativos, entre ellos del propio Rodrigo González.

“Ella no iba a bajar, no iba a declarar; es más, cerró la ventana, le tocaron y ella no quiso. Cuando se dio cuenta que yo estaba ahí, como ya sabía que me iba a dar el bouquet... Yo pensé que me lo iba a dar en la fiesta... ni por acá se me ocurrió que iba a ser en ese momento... Y me dice ‘ven, ven, que te voy a dar el bouquet’”.

En ello, Karen Schwarz toma la palabra y recuerda que fue Ana Siucho quien le ofreció el bouquet a Cathy Sáenz. Acto seguido se muestran imágenes para demostrar lo dicho por la popular ‘mamacha’.

Asimismo, Cathy Sáenz agregó que la esposa de Edison Flores contaba con más de un bouquet: “Su estilista nos comentó que tenía tres bouquets: uno para la iglesia, uno para las fotos y otro para lanzar. (Ese bouquet) no lo iba a tirar, es por eso que ella me dice ‘quédatelo’”, sentenció la exproductora de “Esto es guerra” y “Combate”.