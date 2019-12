Karen Schwarz tras llanto de Cathy Sáenz en vivo: “Ya basta de odios... no crean esa falsedad”

Cathy Sáenz rompió en llanto al anunciar que estaba siendo víctima de ciberacoso y de amenazas de muerte luego de su papel en la boda de Edison Flores y Ana Siucho. Una lluvia de críticas cayó sobre la conductora de “Mujeres al mando” por quedarse con el bouquet de la novia.

Se salió de control. Tras el llanto de la exproductora de “Esto es guerra”, su compañera Karen Schwarz salió en su defensa.

El mensaje habría sido dirigido a Rodrigo González acusándolo de incitar a sus seguidores a la violencia contra ellas. “Ya basta de odios… Si no te cae, no te cae, pero en verdad llegar al punto de hacer doler en el fondo de su corazón a alguien creo que no es justo. Esto es la televisión, esto es nuestro trabajo, una cosa es la crítica y otra que no te gusta la persona, pero incitar de esa manera”, expresó.

Recordó que ella también fue víctima de ataques por las redes. “Yo pasé lo mismo hace mucho tiempo, pero todas somos diferentes... veo a Cathy (Sáenz) y para ella es muy fuerte porque incentiva a muchas personas a que la sigan insultando", declaró la conductora de televisión.

Aseguró que cuando aparece en Instagram junto a Cathy Sáenz, Karen Schwarz recibe solo insultos de los usuarios, por lo que pidió que si no se conoce bien a las conductora de “Mujeres Al Mando” paren con las duras críticas.

Sobre la supuesta rivalidad entre Jazmín Pinedo y Cathy en el programa, Karen Schwarz lo desmintió. “Es totalmente falso y no crean esa falsedad”, señaló.

Cathy Sáenz responde a Rodrigo González tras llamarla "corriente" por pedirle bouquet a Ana Siucho. Foto: Captura

Las imágenes de la exproductora de “Esto es guerra” y la exchica reality fueron difundidas por Rodrigo González en sus historias de Instagram.

“Somos tal cual, somos tres mujeres -más Ku-Mar- tratando de trabajar de forma amigable porque nos respetamos y creo que el respeto en este trabajo o en otro es fundamental”, finalizó Karen Schwarz.