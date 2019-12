Cathy Sáenz se quebró al denunciar acoso cibernético tras quedarse con el buquet de Ana Siucho, la esposa de Christian Cueva. La conductora de "Mujeres la mando" no soportó más las fuertes críticas de los usuarios, incluso, amenazas de muerte por chat.

Mencionó a otras mujeres mediáticas que también atraviesan la misma situación. “He recibido muchos insultos, no he querido llegar a este momento, de gente que no me conoce pero que está siendo incitada por el odio de otra persona... Uno no puede aguantar más, nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre”, expresó entre lágrimas.

Cathy Sáenz fue criticada por pedirle el bouquet de Ana Siucho