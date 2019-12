Cardi B se disfraza de Santa Claus y gasta miles de dólares en juguetes a la caridad [FOTOS]

Cardi B se convirtió en Santa Claus por un día para los niños de un albergue en Miami, Estados Unidos. A pesar de no contar con el clásico sombrero rojo, el reno o el trineo, la cantante estadounidense se dispuso a llevar regalos para los menores.

Belcalis Almánzar, conocida como Cardi B por sus fanáticos, fue captada el último viernes comprando una gran cantidad de juguetes valorizados en miles de dólares en un supermercado local, mientras que afuera del establecimiento la esperaba una camioneta modelo U-Haul para cargar con los paquetes que la rapera adquiría.

Se estima que la cantante de ‘I like it’ gastó alrededor de 5 mil dólares en total, considerando figuras de acción, muñecas, juegos de autos y más. En el monto no se ha considerado a los empleados que cargaron y subieron los productos a la camioneta y que no pertenecían a la tienda.

Los rumores de un posible donativo gigante crecieron con las imágenes, a pesar de no haberse confirmado cuál será la asociación a la que serán donados los juguetes, pues inicialmente se especuló que serían los niños en Nueva York, aunque por la cercanía al local, Miami se perfila como una opción.

Como se recuerda, la hija de Cardi, llamada Kulture, celebrará su segunda navidad y la experiencia maternal, según sus seguidores en redes sociales, parece haber tocado a la cantante.

El peculiar obsequio de Cardi B a su esposo

El sábado 14 de diciembre Offset cumplió 28 años y Cardi B decidió sorprenderlo. La rapera estadounidense compartió el momento en su cuenta de Instagram. En el video, el rapero estaba sentado en una silla mientras su esposa le daba una explicación de lo difícil que fue pensar en un regalo para él.

“Tienes todos los autos. Tienes todas las joyas. Tienes todo”, dijo en el video. “¿Qué más puedo darle a alguien que tenga todo?: La nevera”, aseguró. Offset volteó en dirección a la refrigeradora y vio asombrado los fajos de billetes. “Eso son $ 500,000”, señaló Cardi B.

Cardi B confiesa que se aburrió filmando película de Jennifer López

Jennifer López ha grabado su última película, ‘Hustler’, y a pesar que muchos están hablando cosas positivas de esta cinta, quien no parece estar del todo contenta con las grabaciones de esta película es Cardi B, quien ha confesado haberse aburrido mientras rodaba sus escenas al lado de la JLO.

“Lo disfrute (entonces cambia el tono de voz de Cardi B), pero estaba como que no podía creer que tuviera que estar en el set por 16 horas... y entonces ¿es esto por lo que los actores y actrices tienen que atravesar?” confesó la cantante en el programa ‘The Ellen Show’