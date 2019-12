Cielo Torres: “No tengo nada contra Yahaira Plasencia”

La cantante Cielo Torres, quien llegó a la final de “El dúo perfecto” con el también cantante Michel Robles, respondió a las críticas que recibió luego de dar unas declaraciones sobre Yahaira Plasencia.

Según comentó la también actriz, ella no tuvo intención de ofender a la ‘Reina del totó’ al opinar sobre su desempeño en el escenario.

“Creo que muchos fans de Yahaira se sintieron afectados por los comentarios que hice hace unos días, pero en verdad no tengo nada en contra de ella. Creo que los fans se sintieron atacados, pero no hay ninguna mala onda. Sé que Yahaira ni enterada, porque está feliz y haciendo su vida muy contenta”, comentó.

Además, aseguró que no necesita generar controversia para seguir vigente en el medio. “Gracias a Dios y a mi talento no tengo necesidad de hablar de nadie en especial para seguir creciendo como artista. Tengo una carrera y talento que me respaldan, y agradezco a mis fans por su apoyo constante. El 2019 ha sido un año bastante positivo para mí y para mi crecimiento como artista”, precisó la Cielo Torres, quien estará en el ViVe Punta Negra este 31 de Diciembre junto a la Charanga Habanera..

Cielo Torres

¿Qué dijo Cielo Torres sobre Yahaira Plasencia?

Durante un enlace con el programa “Mujeres al mando”, Cielo Torres afirmó que sus shows eran mucho más elaborados que los de Yahaira Plasencia. “Yo sí bailo, canto, y es más, hago algo que ella no puede hacer, escenifico, hago escenas. Es que a veces tanto bailar te olvidas de interpretar”, comentó la cantante.

La cantante también aseguró que el supuesto romance de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia promovía la carrera artística de la ‘Reina del totó’.