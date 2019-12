Cristian Castro acaba de hacer una confesión que pone, nuevamente, toda la atención sobre su colega Thalía, con quien -hasta donde se sabe- son cercanos.

Durante una entrevista con el programa argentino PH: Podemos hablar, el hijo de Verónica Castro contó un pasaje poco conocido de su vida. Resulta que el cantante reveló que mantuvo una relación con la ‘emperatriz de la belleza’, quien está casada desde el año 2000 con el empresario musical Tommy Mottola.

PUEDES VER: Thalía responde a mensaje que Tommy Mottola envió a su exesposa Mariah Carey

Thalía, Cristian Castro, Tommy Mottola

“Tuve un romance con Thalía. Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo. Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios, pero tuvimos días en donde sentimos cosas bonitas”, mencionó Cristian Castro, dejando sorprendidos a todos en el set de televisión.

Asimismo, el cantante señaló que no quisiera que el magnate se enterara que alguna vez salió con su esposa, pero sus declaraciones ya están acaparando las portadas de diferentes portales internacionales.

En otra parte de la entrevista, Cristian Castro contó que se peleó con Luis Miguel, luego que este le “quitara” la novia.

Thalía, Cristian Castro, Tommy Mottola

“Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer. Son secretos con los que debería escribir un libro. No somos amigos porque él no ha querido”, señaló el engreído de Verónica Castro.

"Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad (…) Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho", agregó.

Thalía, Cristian Castro, Tommy Mottola

Thalía y su sólida relación con Tommy Mottola

El pasado 2 de diciembre, Thalía y Tommy Mottola cumplieron 19 años de casados. Desde que unieron sus vidas ante Dios, ambos han demostrado que mantienen una sólida relación.

Thalía, Cristian Castro, Tommy Mottola

A través de Instagram, tanto la cantante como el productor musical suelen compartir diversos momentos que pasan junto a sus dos hijos; Sabrina y Matthew.