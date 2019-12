A inicios de diciembre, la actriz mexicana Sherlyn sorprendió a sus admiradores de Instagram con la noticia de su primer embarazo.

Ni bien reveló su estado de gestación, empezaron las intrigas por saber quién es el papá de la criatura que viene en camino. Tras la polémica desatada, fue la misma intérprete que decidió romper su silencio y aclarar las dudas.

La famosa de 34 años reveló que su bebé, de quien aún no se sabe el sexo, se hizo gracias a una inseminación artificial, por lo que se convertirá en madre soltera.

“Me parece interesante el punto de vista de algunos medios y sus intenciones de querer ponerme candidatos y posibles papás. Pero les tengo una noticia: Las mujeres en el siglo que estamos viviendo, en este pleno 2019, tenemos la posibilidad de tomar acción, decisiones sobre nuestra vida, nuestros sueños y nuestra felicidad”, explicó.

"¿Y qué creen? Que no necesariamente viene de la mano de tener una pareja para poder lograrlo (...) Si no me he manifestado respecto a esto, es porque tengo un proyecto más importante que crece dentro de mí y no puedo gastar energía", agregó la artista.

Con las dudas despejadas, Sherlyn volvió a Instagram para compartir una tierna foto y videos de cómo va el avance de su embarazo.

La actriz se encuentra en la semana número 16 de embarazo, es decir, en su cuarto mes. “Nada más que venga sano. A las niñas les pones moños y vestidos y qué maravilla. Y con los niños pues ya tengo experiencia por Diego”, dijo refiriéndose a su sobrino.

¿Cuándo nacerá el bebé de Sherlyn?

Sherlyn dio a conocer que su primer hijo nacerá la última semana de mayo o la primera semana de junio de 2020, y aunque la inseminación la realizó en Estados Unidos, el bebé será de nacionalidad mexicana.