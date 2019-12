¿Hubo pelea? La productora de Pro TV, Mariana Ramírez del Villar, habló por primera vez sobre el escándalo ocurrido en la Teletón entre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel.

Los rumores de que la conductora de “El dúo perfecto” habría pedido a los organizadores excluir a la pareja de Javier Carmona del evento social multitudinario serían verdad. Todo indicaría que el enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y Pro TV se originó por esta causa.

Mariana Ramírez del Villar rompió su silencio tras varios meses de la llamada desesperada de la conductora de televisión a su más crítica ‘enemiga’ Magaly Medina, quien reveló en su programa el caso de Tula Rodríguez.

La defendió. "Tula hizo lo que correspondía hacer y lo que quería hacer. Ella siempre ha tenido todo mi respaldo, la quiero, la estimo. Siempre la voy a defender cuando tenga la razón", expresó.

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez

Productora de Pro TV no desmintió la versión de que los artistas de su casa no participaron en la Teletón por la falta de respeto a Tula.

Gisela Valcárcel

"Hubo una mezcla de malentendidos. No iba a permitir que Tula dejara de ir a la ‘Teletón’, pero pensándolo bien, creo que nadie lo prohibió, sino que hubo una pésima comunicación que generó este problema", declaró a Trome.

Por su parte, Gisela Valcárcel admitió que no mantiene una buena relación con la casa productora. Ante ello, Mariana Ramírez del Villar aseguró que no tiene problemas con la conductora de televisión. “Para pelear se necesitan dos personas y yo no cuento”, señaló.

Sobre la llamada que hizo la líder de “El gran show” a la popular ‘Urraca’, confesó que se sintió sorprendida por ‘la osadía que tuvo al estar en otro canal y en la competencia’.