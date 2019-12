La modelo venezolana Alexandra Méndez se presentó por segunda vez en “El valor de la verdad” para contar un terrible episodio que vivió cuando asistió a una discoteca.

La popular ‘Chama’ se quebró en el sillón rojo al confesar que la drogaron e intentaron abusar de ella en el centro nocturno.

“¿Te drogaron en la misma discoteca donde abusaron de Macarena Vélez?”, fue la primera pregunta que formuló Beto Ortiz.

Alexandra Méndez en "El valor de la verdad".

Alexandra Méndez narró que todo sucedió en una discoteca de Lince en agosto pasado. “No supe qué me pasó como en 12 horas. Estaba con amigos en un box del tercer piso, siempre vamos acompañadas. Salí de mi box a saludar a unas amigas, las abrazo y luego me voy al baño, de ahí no recuerdo nada más...Cuando desperté no entendía nada, era inexplicable...", reveló.

"En las cámaras aparezco hablando con un chico del que no recuerdo su cara, nada. Luego me sacan del baño cargada. Esa persona me escribió el domingo diciendo que nos conocimos ayer en la discoteca, y me empezó a preguntar como si nada”, agregó.

Además, contó que fue llevada al hospital luego de que la encontraran en el baño de la discoteca. “Empezamos a investigar para ver qué había sucedido...Logramos captar varios momentos donde se me ve en la discoteca, estaba esa persona que me sigue al baño, luego ya no lo vi más. Aparezco en el segundo piso hablando con esa persona, y tomamos una cerveza. Él se queda con mi teléfono, y de ahí me sacan cargada los paramédicos. Él bajó y preguntaba si yo estaba bien, un poco nervioso. Luego de ello, en los exámenes salí negativo.

“Me dijeron que era una droga ‘burundanga’, la que produce psicosis, euforia y luego parálisis...Llegaron los Bomberos y no tenía pulso, me veo muy pálida en el video, mis amigos vieron el video y casi ni me reconocieron”, añadió ‘La Chama’ en “El valor de la verdad”.