Edison Flores y Ana Siucho se casaron el último sábado en una imponente boda transmitida por Latina, donde estuvieron presentes famosos personajes del deporte y la farándula local, como el conductor de televisión Andrés Hurtado, quien sorprendió con un peculiar regalo a los recién casados.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” mostró el preciso momento en que se acerca a saludar a los esposos y les obsequia un vale de pavo.

“Radiantes...La boda es la más fastuosa y elegante que he visto en la historia de nuestro país. La sencillez de ellos (Edison Flores y Ana Siucho) es impresionantes. Yo sé que están gastados, me imagino que deben estar ‘aguja’, así que he traído un pavo por Navidad. Aquí está el pavo", mencionó, apuntando el vale.

En este instante, la novia aprovechó para bromear con el popular ‘Chibolín’ por el insólito regalo de bodas que entregó. “¿Tu lo vas a recoger?”, le dijo, ante lo cual este respondió, de forma sarcástica “O sea, encima quieren que yo lo vaya a ver. Encima que han hecho 40 puntos de rating. Nadie ha visto “Porque hoy es sábado con Andrés”, pero es la boda más bella del planeta. Me imagino que el país está feliz...Miren su pavo que les he regalado porque han quedado ‘aguja’ por la boda".

Finalmente, en el video de Instagram, Andrés Hurtado elogió a Ana Siucho por el look con el que contrajo matrimonio con Edison Flores. “Radiante la novia, la esposa”, comentó el presentador.

Andrés Hurtado pide a Edison Flores y Ana Siucho cambiar fecha de su boda

Hace tan solo unos días, Andrés Hurtado publicó un sarcástico mensaje ‘exigiéndole’ a Edison Flores cambiar la fecha de su matrimonio con Ana Siucho.

“Al Orejitas @edisonflores1020 se le ocurre casarse el mismo día en que se emite ‘Porque hoy Sábado con Andrés’, y ahora @latina.pe se le ocurre transmitir la boda en el mismo horario de ‘Porque hoy es Sábado con Andrés’. Pido, por favor, a ‘Orejitas’ y a su esposa si pueden cambiar su boda para el domingo, porque el país está acostumbrado a ver ‘Porque hoy es Sábado con Andrés’ y nadie va a ver su boda. Bueno... es un consejo”, escribió el conductor de televisión en Instagram.