Danna Paola responde con firmeza a detractores que la critican por su peso

Danna Paola es una actriz mexicana que empezó su carrera actoral desde muy joven, pero recientemente se hizo muy conocida por su papel de ‘María Belén’ en la serie juvenil “Élite” de “Neflix”.

La fama no solo la ha hecho obtener miles de seguidores, quienes creen en su talento; sino también ‘haters’ que la señalan o cuestionan por su aspecto físico. A ellos, la actriz mexicana a decidido hablarles fuerte y claro.

Las críticas van desde su peso, sus tratamientos estéticos o los filtros que utiliza en redes sociales. Sobre todo en estas últimas semanas ha sido víctima de insultos crueles, pues la acusan de estar subida de kilos.

Para Danna Paola el ser un personaje público no la obliga a quedarse en silencio, sino hacer frente a los comentarios.

Danna Paola no se queda callada ante críticas de sus detractores. Foto: Instagram

“No por ser artista una tiene que recibir y callarse, al contrario. Si somos mujeres, también somos voces, que en este caso a mí me tomen como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene, lo voy a hacer”, declaró la artista al programa “Sale el Sol”, de Imagen Televisión.

Ademas, aseguró que es consciente de que no le va a gustar a todos, pero que en esta industria mediática uno tiene que aprender a aceptar lo real.

“Yo creo que alguna crítica sobre tu físico, que si esto que si lo otro... No a todo el mundo te va a decir ‘me encantas’. O sea, todo el mundo va a ser diferente, cada quien tiene diferentes gustos, somos humanos, no somos perfectos, y también hemos vivido en una industria que nos ha exigido algo que no es real. Entonces, hay que apoyar más a lo que es real. Claramente, la gente se siente más identificada contigo”. explicó la actriz de “Élite”

Danna Paola Terminó su declaración aclarando que uno debe amarse a sí mismo, porque nadie es perfecto.