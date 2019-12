Alexandra Méndez en “El valor de la verdad” habla sobre el beso con Renzo Costa [VIDEO]

Alexandra Méndez, modelo venezolana conocida como la ‘Chama’, volvió a presentarse en “El valor de la verdad” y reveló nuevos pasajes de su vida íntima.

Una de las preguntas que Beto Ortiz le hizo fue: “¿Besaste a Renzo Costa?". La joven contestó con un “sí” y luego contó cómo se dio ese encuentro.

“Renzo es mi amigo. Compartimos casa de playa el año pasado y estábamos llegando de una fiesta. Empezamos a jugar. Todo fue en broma”, dijo Alexandra Méndez.

La modelo recordó que en ese momento habían otras personas de la farándula local como Macarena Velez. “Fue un ‘piquito’ de amistad. No tiene nada de malo darle un ‘piquito’ a un amigo tuyo”, añadió.

La ‘Chama’ descartó un interés amoroso con la expareja de Brunella Horna. “Él no es mi tipo. A mí me gustan los hombres más altos que yo. Es muy caballero, pero no es de mi altura", señaló ante Beto Ortiz, provocando las risas de los demás invitados al programa.

Alexandra Méndez 'La Chama’ reveló que intentaron abusar sexualmente de ella

La modelo venezolana Alexandra Méndez se presentó por segunda vez en “El valor de la verdad” para narrar un terrible suceso que vivió cuando ella asistió a una discoteca.

La popular ‘Chama’ se quebró en el sillón rojo al confesar que la drogaron e intentaron abusar de ella en el centro nocturno. Un hecho que marcaría su vida hasta el día de hoy.

Alexandra Méndez narró que todo sucedió en una discoteca de Lince en agosto pasado. “No supe qué me pasó como en 12 horas. Estaba con amigos en un box del tercer piso, siempre vamos acompañadas. Salí de mi box a saludar a unas amigas, las abrazo y luego me voy al baño, de ahí no recuerdo nada más...Cuando desperté no entendía nada, era inexplicable...", reveló.