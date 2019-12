Alexandra Méndez se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó Anderson Santamaría, jugador de la selección peruana, no deja de buscarla a través de las redes sociales.

“La vez pasada tuve un evento en Huánuco y me dijo que era una lástima que no podía ir porque estaría en México”, dijo sobre el futbolista que actualmente pertenece al Atlas F. C.

La conocida ’Chama’ reveló ante Beto Ortiz que Anderson Santamaría le habla por mensajes de Instagram, pero ya no conversa con él porque es “intenso” y prefiere mantener su distancia. “Él es de los más jovencitos de los futbolistas. Es buen pana. Le encanta mis fotos. Siempre para pendiente de mis eventos”, agregó la modelo venezolana que radica en Perú.

Sin embargo, Alexandra Méndez volvió a insistir en la edad del jugador. “Es muy chibolo, tiene que madurar todavía”, dijo.

‘La Chama’ en “El valor de la verdad”: La pregunta ganadora sobre Paolo Guerrero

La modelo venezolana reveló un encuentro íntimo nunca antes contado sobre el futbolista Paolo Guerrero.

La polémica pregunta que hizo ganar a ‘La Chama’ fue: “¿'Chapaste' con Paolo Guerrero?” La modelo venezolana contó cómo llegó a la casa del futbolista peruano, quien le pidió que lo bese minutos antes de Navidad.

“Fue el día que lo conocí en su casa, él no estaba con nadie, según lo que me decía él estaba solo”, inició Alexandra Méndez.

Sin embargo, Alondra García Miró aún era la enamorada del futbolista mientras él insistía a Alexandra Méndez. “Luego él fue a pasar año nuevo en Cuba con ella y yo me molesté”, expresó en el sillón rojo.