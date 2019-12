Alejandra Baigorria es vista con su novio Arturo Caballero, pese a conocerse supuesta infidelidad [VIDEO]

Hace unos días, Alejandra Baigorria y su novio Arturo Caballero acapararon las portadas de los medios luego de que el empresario fuera captando tocando el derrier de otra mujer en una discoteca.

Sin embargo, la pareja ha demostrado que el amor continúa firme al reaparecer en público. Así lo hizo saber Rodrigo González por medio de Instagram.

El polémico periodista se mostró indignado al ver que la ‘Rubia de Gamarra’ ha decidido continuar su noviazgo con el empresario venezolano, pese a lo ocurrido. Es por ello que compartió un video en el que la pareja aparece realizando compras en un centro comercial, junto a un polémico mensaje.

“Me pregunto después de ver las imágenes que vas a ver en tu teléfono, ¿quién le escribió el libro de autoayuda a la Baigorria, siquiera lo leyó antes de ponerlo a la venta?”, escribió el popular ‘Peluchín’, junto a la portada del libro que lanzó la empresaria luego de terminar su sonado romance con Mario Hart.

En otra de sus publicaciones, Rodrigo González publicó la misma imagen con un contundente mensaje para manifestar que no está de acuerdo con que Alejandra Baigorria haya pasado por alto el video de su novio Arturo Caballero junto a otra mujer. “¡Qué me devuelvan mi plata!”, expresó.

Novio de Alejandra Baigorria pide perdón

Arturo Caballero, novio de Alejandra Baigorria, aceptó haber cometido un error al tocarle el derrier a una joven en una discoteca, durante una conversación vía Instagram con Rodrigo González.

“Tienen razón. Hice mal. Si salí con un amigo y tomé más de lo debido. Hay cosas que no me acuerdo. Pero asumo totalmente la culpa y es mi error 100%”, le escribió el empresario al popular ‘Peluchín’.

Captura de Instagram.

Novio de Alejandra Baigorria encara a ‘Peluchín’ y este le responde

A través de su cuenta de Instagram, el popular ‘Peluchín’ compartió algunas capturas de la conversación que tuvo con el empresario, quien le reclamó por “fomentar un odio” muy fuerte en su contra. Además, el futuro esposo de la empresaria de Gamarra retó al exconductor de “Válgme Dios” a admitir si fue él quien afirmó que le ha sido infiel a la ex chica reality.

“Solo quería saber si estás afirmando en tus redes sociales que yo he sido infiel a Alejandra Baigorria, porque muchas personas me están insultando y fomentando odio hacia mi persona. Respeto tu trabajo, pero me han dicho que a ti te consta y afirmas que yo he sido infiel y otras cosas sobre mí”, le escribió el chocolatero.

Rodrigo González expone chat privado con novio de Alejandra Baigorria. (Foto: captura)

“He visto muchos video donde tu le faltas el respeto a Alejandra Baigorria y muchas personas más. Entonces, ¿no me vas a responder?”, agregó el novio de Alejandra Baigorria.

Acto seguido, Rodrigo González le contestó, dejando en claro que el jamás perdonaría algo similar.