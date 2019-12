El bailarín e intérprete nacional Jandro Cuera a sus cortos 22 años, ha decidido incurrir en la música urbana con su más reciente tema “Mi Duquesa”, el cual ha sido grabado al lado de la prestigiosa firma peruana All Music.

El campeón mundial juvenil de marinera 2017, quien ha llevado por todo el mundo la danza nacional ahora deslumbra en la música, y es que ha sido el propio compositor de su nuevo tema en el cual retrata la actual problemática que vive la sociedad peruana, la violencia contra la mujer.

“La letra (del tema) la he escrito yo. Fue todo una aventura, a mí siempre me ha gustado escribir pero nunca había incursionado en la música, la producción la hizo All Music. Lo que traté de reflejar en el tema es el maltrato a la mujer, para que las chicas se den a respetar. También para que sepan que no están solas y que hay gente que las apoya”, dijo el cantante acerca de su canción que está a punto de llegar a las 25 mil vistas en la plataforma de Youtube y Spotify.

El intérprete, además, hizo un llamado a la población a tomar conciencia acerca de la situación que se vive en el país con respecto a la violencia contra la mujer. Asimismo instó a los artistas urbanos a que plasmen cosas positivas en sus temas musicales.

“Se ha visto tanto en las noticias todos los días el maltrato hacia la mujer, que son asesinadas, acosadas, por eso es necesario que se hable de esto, porque en el Perú todavía no se toma conciencia sobre esta problemática. La música a veces denigra a las mujeres, no critico eso, pero creo también que los cantantes del género urbano pueden transmitir cosas positivas”, agregó.

Cabe precisar que el videoclip de “Mi duquesa” ha sido grabado en su totalidad en Lima bajo la producción de All Music.