Rodrigo González no se quedó callado ante las declaraciones de Mario Hart, quien aseguró que el popular ‘Peluchín’ está aburrido porque no tiene trabajo, esto luego que la exfigura de Latina dejara entrever que entre Korina Rivadeneira y Gino Pesaressi hubo algo más que un viaje de trabajo en Arequipa.

"A su llegada a Arequipa, Korina pone esta foto, pero a los minutos la borró. Te preguntarás por qué la borra si no tiene nada de malo esa foto, pues sí hay algo: la gorra que lleva puesta Korina en la foto que borró es la gorra de Gino Pesaressi. Gino la llevaba puesta cuando llegaron a Arequipa”, le comentó un usuario a ‘Peluchín’ en redes sociales.

Después que Rodrigo González hiciera pública esa conversación con una de las usuarias de Instagram -que le brindó la información- Mario Hart respondió en un medio local sobre el particular.

"Ella se fue a un evento, a trabajar, y Gino también estaba en el evento. Eso fue todo. Ella sí se pone la gorra de él, pero ¿creen que es infidelidad ponerse una gorra? Y si borra la foto que se tomó con esta gorra es porque no le gustó cómo se veía en la foto. A mí no me molesta nada de esto”, respondió el piloto.

Al poco tiempo, a través de sus historias de Instagram, Rodrigo González no se quedó callado y lo tildó de “Rodolfo” al ex chico reality.

“¡Al contrario! Estoy más entretenido que nunca, trabajo no me falta, talento menos; no necesito bailar en el programa de Gisela para figurar por 2 soles y que todas las semanas te digan que no tienes talento y te aterricen, mi estimado Rodolfo”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

“Sí, sí, sí, mejor vayan juntitos: la huaralina y el Keni. Kenibaila, Kenicanta, Keningúntalentotiene. (Pa’ los autos no más)”, acotó Rodrigo González.