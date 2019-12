Pedro Suárez Vértiz dedica romántico mensaje a su esposa

Pedro Suárez Vértiz se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para enviarle un romántico mensaje a su esposa Cynthia Martínez Turner.

En la citada publicación, el cantante aprovechó para expresarle a la madre de sus hijos el gran amor que siente por ella y lo feliz que está de poder compartir su vida con ella.

“Quédate con el amor de tu juventud, dicen las escrituras. Yo tengo la suerte de haberlo encontrado a corta edad. No necesité recorrer el mundo para comparar y concluir quien iba a ser mi esposa”, mencionó. “Hay mucho de suerte o fortuna, relacionada con el encontrar a ese alguien. Pero también tiene mucho que ver, cuanto coinciden ambos en desear un futuro feliz”, añadió el intérprete de “Lo olvidé” en su post de Instagram.

Pedro Suárez Vértiz dedica mensaje a su esposa en Instagram

Pedro Suárez Vértiz también le agradeció a su esposa Cynthia Martínez Turner por permanecer a su lado para ayudarlo a afrontar la rara enfermedad que padece desde hace varios años.

“Cynthia Martinez Turner, eres el amor de mi vida. Y si un regalo me dio mi enfermedad, es constatarlo cada 10 segundos durante las 24 horas del día. Te amo más que a nada Cynthia, esposa mía, y lo seguiré haciendo durante 100 vidas más", manifestó el cantante en Instagram.

Pedro Suárez Vértiz saluda a su esposa por su cumpleaños

En enero de este año, Pedro Suárez Vértiz sorprendió a su esposa Cynthia Martínez Turner con un tierno saludo de cumpleaños en Facebook.

“¡Feliz cumpleaños esposa mía! Gracias por estar a mi lado siempre. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas y te admiro por eso. ¿Qué tal travesía no amor?”, escribió, junto a un emotivo video familiar.

“Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Nunca romperte el corazón. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto”, añadió el intérprete en su publicación.