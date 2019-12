Luego de serle infiel a Claudia Díaz con Lucero Jara, Pedro Gallese está haciendo todo lo posible por recuperar a su familia y es por ello que se acaba de realizarse un tatuaje sobre el pecho. Así se dio a conocer a través del Instagram de Rodrigo González.

El popular ‘Peluchín’ publicó una foto en la que se ve al arquero de Alianza Lima y la selección peruana usando un bivirí rosado, mientras carga a su pequeña hija. En la imagen de Instagram, se aprecia el nuevo tatuaje del guardameta.

“El nuevo tatuaje de Gallese. Este si que está dándolo todo”, escribió el exconductor de “Válgame Dios”, junto a la publicación donde Pedro Gallese aparece con la palabra “Familia” en el pecho.

Bajo dicha palabra también se ve una frase que, si bien no se aprecia claramente, podría referirse a la importancia de la familia.

Pedro Gallese se tatúa

Pedro Gallese le lleva mariachis a Claudia Díaz

Hace unos días se difundieron imágenes donde se vio que Pedro Gallese le llevó mariachis a su esposa Claudia Díaz para intentar reconquistarla. Sin embargo, la reacción de esta no fue la mejor.

En el video, Claudia Díaz aparecía de pie con un rostro bastante serio, casi inmóvil, mientras escuchaba la serenata. A solo unos metros, el arquero de la selección peruana la observaba, mientras cargaba a su pequeño hijo.

Pedro Gallese pide perdón a Claudia Díaz en tv

Luego de que Alianza Lima clasificara a la final de la Liga 1, Pedro Gallese se pronunció ante cámaras para pedirle perdón a su esposa Claudia Díaz por haberle sido infiel con Lucero Jara (hija de Aníbal Jara, alcalde de La Perla).

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia”, manifestó el arquero.

“Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente, te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia", añadió Gallese.