Mon Laferte contó lo difícil que fue crecer sin un padre

Mon Laferte es una de las cantantes chilenas más populares en la actualidad. A sus 36 años ha acaparado toda la atención del mundo por su actitud desenfadada.

A pesar que la intérprete de “Tu falta de querer” suele mostrarse fuerte ante las cámaras y redes sociales, tiene un lado muy sensible.

PUEDES VER: BBC: Mon Laferte es una de las artistas que cambió el mundo en 2019

Mon Laferte concedió una entrevista para el programa "Venga la alegría" y habló de todo.

Recordemos que, hace unos meses, Mon Laferte reveló que venía batallando contra la depresión y ansiedad. Ella contó por lo que estuvo pasando en un extenso texto a través de su cuenta oficial de Instagram, recibiendo el apoyo de sus millones de fans.

En una reciente entrevista con el programa “Venga la alegría” de Tv Azteca, la cantante chilena habló de todo, desde el topless que hizo durante en los Latin Grammy 2019 hasta el dolor más profundo que aún le causa la ausencia de su padre.

La ausencia de su padre la marcó.

Mon Laferte contó que, a pesar que han pasado muchos años, le sigue afectando no haber crecido al lado del hombre que le dio la vida tras divorciarse de su madre.

“Me hizo mucha falta, yo era muy chiquita y creo que se hayan separados porque eran más deslices que juntos, me hizo falta porque había un papá presente y luego ya no está, pues eso fue difícil para mí”, revela la artista a la periodista Blanca Martínez.

Hace unos meses, Mon Laferte reveló que venía batallando contra la depresión.

Mon Laferta no se arrepiente del topless que hizo en los Latin Grammy

La cantante Mon Laferte también habló sobre el topless que realizó durante los Latin Grammy en protesta por la crisis que viene atravesando su país, Chile.

Mon Laferte hizo topless como protesta por los actos de violencia que se vivía en Chile.

“Me va a preocupar lo que digan de mi o de mi cuerpo que todo lo que está pasando, respiré y pensé que no debía tener miedo y lo hice”, comentó.