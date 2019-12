Kim Kardashian presume su radiante rostro sin una gota de maquillaje

Kim Kardashian siempre se ha mostrado impecable ante el mundo que con el paso de los años ha ido perfeccionando. Gracias a esto, la celebridad es considerada una modelo a seguir para muchas mujeres que les gusta vestir elegantes.

Con 154 millones de seguidores en Instagram, la esposa del polémico rapero Kanye West es sin duda una de las influencers más poderosas en la actualidad.

Kim Kardashian es conocida por mantener una esbelta figura.

Desde que saltó a la fama por el año 2007 con el reality “Keeping up with the Kardashian”, la socialité ha impuesto su propia moda y estilo de vida, dejando una amplia brecha entre sus hermanas, quienes también le siguen los pasos.

Kim Kardashian es la más famosa del clan Kardashian - Jenner

Es por esta razón que es un poco extraño ver a Kim Kardashian sin glamurosos trajes y poco maquillaje en su rostro. Hace poco, una cuenta de Instagram dedicada a la hermana mayor de Kylie Jenner compartió una serie de fotos donde la modelo apareció con un look sencillo, pero radiante.

Según indicó la red social que compartió las instantáneas, la modelo fue fotografiada saliendo de una sesión de fotos en Los Ángeles. La celebridad se dejó ver con un conjunto deportivo de colores claros, el pelo recogido, sandalias con medias y sin rastro de maquillaje en su rostro. Gran impresión causó la cara de Kim, pues lucía totalmente radiante.

Kim Kardashian captada al natural.

Kim Kardashian: hermana menor de la celebridad también se muestra al natural

Kim Kardashian no es la única de su familia que se ha dejado ver sin tantos adornos. Kylie Jenner, la última hija de Kris Jenner, también se dejó ver con un aspecto sencillo.

Kylie Jenner muestra su verdadero pelo.

Resulta que la joven se tomó una foto saliendo de la ducha, donde mostró su verdadero cabello corto, dejando de lado sus famosas extensiones. Esto fue felicitado por sus seguidores, quienes le pidieron que se muestre más natural.