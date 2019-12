Recientemente, Karla Tarazona ha sido vinculada a un nuevo romance cuya identidad aún no se conoce. Este sería el primero, al menos de forma pública, que se le conoce a la conductora de “Válgame” tras la ruptura con Christian Domínguez hacer tres años. Sin embargo, en su más reciente publicación en Instagram, la exmodelo reveló que no le ha cerrado las puertas al amor.

Y es que como se recuerda sus dos últimas relaciones fueron bastante mediáticas, y ambas se caracterizaron por culminar de forma abrupta, todas estas en medio de escándalo de infidelidad con los padres de sus hijos, los cumbiamberos Leonard León primero y después Christian Domínguez.

Sin embargo, Karla Tarazona es de esas personas que las malas experiencias no las amilanan, y esto lo dejó más que en claro con un fuerte mensaje en Instagram donde aseguró que no claudicará en su búsqueda del verdadero amor.

“El amor es cuestión de dos, es cuestión de piel, esa unión de sentimientos que se comprometen para compartir la vida, pero si no resulta, una, dos o varias veces no es motivo para no seguir creyendo en el amor. Como nunca antes me vieron”, expresó Karla Tarazona en Instagram.

En la imagen de Instagram, se ve a Karla Tarazona modelando y usando un polo color blanco con un mensaje que reza: “Aún creo en el amor”.

Es Importante recordar que la conductora de “Válgame” no dudó en hablar de sus malas experiencias tanto con Leonard León como con Christian Domínguez.

El primero fue ‘ampayado’ con dos mujeres ingresando a un hotel; luego se supo las golpes y agresiones de los que era víctima Karla Tarazona a manos del cumbiambero.

Por su parte, con Christian Domínguez, tuvo una relación que muchos pensaron se prologaría por mucho tiempo, pero esta duró tres años y acabó en medio de un sonado escándalo donde se presumió que el líder de la “Gran Orquesta Internacional” le fue infiel con Isabel Acevedo.

En las últimas semanas, en “Válgame”, se reveló que Karla Tarazona habría iniciado un nuevo romance con un hombre aún desconocido, aunque se presume es un exchico reality.