Los conductores de “El show después del show” opinaron, durante el programa de este viernes, sobre las revelaciones de Melissa Klug sobre su expareja Jefferson Farfán. Según indica la empresaria, la ‘Foquita’ quiere reducirle a un 60% la pensión alimenticia a sus hijos que tiene con ella.

Ante ello, Ethel Pozo, una de las panelistas del magazine de la mañana, se mostró muy indignada con lo ocurrido y arremetió contra el futbolista de la Selección Peruana.

Melissa Klug llora en entrevista para "Magaly TV, la firme"

“Siento que el hígado se me puede salir. Ayer dije que me siento identificada porque ella es mamá y yo le creo (...) yo no puedo creer eso, ¡ayer le regaló una camioneta a un primo!”, sostuvo la hija de Gisela Valcárcel.

Así también, ella dejó en claro que cualquier persona, en el lugar de Melissa Klug, se sentiría de la misma manera.

“Si tú eres Melissa Klug, yo tengo mis hijos, lo que ella dice es que no los ve tan seguido. ¿Me quiere reducir y veo que le regala ayer un carro a un primo? De verdad no lo entendería”, expresó.

Además, lamentó que el deportista la demande seguidamente a su expareja causándole intranquilidad.

“Es la tercera demanda, en este año, que Jefferson Farfán le pone a Melissa Klug (...) Yo no podría dormir tranquila si me está llegando del juzgado demanda tras demanda”, aseveró.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

Melissa Klug invita a Jefferson Farfán al diálogo

Como se recuerda, Melissa Klug fue entrevistada por el programa “Magaly TV, la firme”. Durante la conversación, la madre de los hijos de Jefferson Farfán invitó a su expareja para conversar y aclarar sus diferencias.

“Lo invitaría a Jefferson a tener una conversación conmigo, a parar con todo esto porque los perjudicados son nuestros hijos, ya no va a ser él, no soy yo [...] estoy cansada de todo esto, a mí si me encantaría decirle a Jefferson de que paremos con todo esto", sostuvo.