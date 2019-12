Gonzalo Núñez tras ofensa a Alexandra Hörler: “Mi broma fue estúpida y fuera de lugar, perdón”

El comentario machista que Gonzalo Núñez hiciera a Alexandra Hörler ha causado gran polémica y un cargamontón sobre el periodista deportivo lo cual, finalmente, lo llevó a utilizar las redes sociales para pedirle disculpas públicas por las deplorables expresiones que tuvo sobre una zona íntima de la comunicadora.

En su cuenta oficial de Twitter, una vez que el escándalo se hizo público el periodista, caracterizado por hacer expresiones que han generado más de un escándalo, hizo un mea culpa donde intentó disculparse por los comentarios contra Alexandra Hörler en “Exitosa Deportes”.

Alexandra Horler y Gonzalo Núñez.

“... Me di cuenta que mi broma fue ‘estúpida y totalmente fuera de lugar’ y por eso le ofrecí inmediatas disculpas a Ale y al público... Ella las aceptó y en el programa de la noche me lo demostró, pero entiendo su mortificación e indignación. Perdón, Ale...”

Y continúa con: “Hoy lo conversamos y su posición la respeto al 100 por ciento... Entiendo que no es lo mismo una broma a una mujer que a un hombre... Nunca trabajé con una mujer partner y el trato, hasta en las bromas, es diferente... ¡Grave error! Lección de vida... Y el programa seguirá con Ale (Hörler)…”

Disculpas de Gonzalo Núñez a Alexandra Horler en Twitter.

Alexandra Hörler: ¿Qué sucedió con Gonzalo Núñez?

Y es que durante la última emisión de “Exitosa Deportes”, Gonzalo Núñez y Alexandra Hörler estaban debatiendo sobre el salto de casi tres metros que hizo Cristiano Ronaldo jugando por la Juventus. En eso, el periodista haría el siguiente comentario.

“El delantero portugués alcanzó una altura de 2.56 mts antes de cabecear el balón. Es decir, logró despegarse 72 centímetros del suelo. Para ganar altitud, ya sabes esto Alexandra, la persona debe ejercitar el glúteo”.

Esto no sentó nada bien a Alexandra Hörler quien no perdió para responder la ofensa: “¿Y por qué me dices eso a mí? Ejerciten ustedes sus glúteos, pues caramba. Lo que tiene que aguantar una”. Sin embargo, Gonzalo Núñez, que no dio el calibre de sus palabras continuó con la “broma”: “No te piques, si tú quieres unos gluteazos”.

Esto indignó más a Alexandra Hörler que, visiblemente molesta, dijo: “¡Caramba! Respétame oye. Estamos al aire, estamos en vivo. ¡Respeta¡ No, respeta. Es una grosería y es una falta de respeto con una mujer. Pide disculpas”.

Alexandra Hörler en "Exitosa Deportes".

Alexandra Hörler se defiende en Twitter

Tras esto, Alexandra Hörler haría su descargo en Twitter, donde recibiría gran respaldo entre los internautas.

“¡Cómo no me voy a enojar! Por supuesto que lo hice porque eso no es ninguna broma. Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable. Las mujeres no tenemos que aguantar en ningún ámbito de la vida esas faltas de respeto. Por eso exigí disculpas para mí y el público”.