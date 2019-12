Gisela Valcárcel asegura que “superó” sus diferencias con Tula Rodríguez

La conductora de televisión Gisela Valcárcel aseguró que no le guarda rencor a Tula Rodríguez ni a su exesposo Javier Carmona por haber iniciado una relación sentimental al poco tiempo del fin de su matrimonio.

Según explicó la ‘Señito’, de no haber superado sus diferencias con la presentadora de “En boca de todos”, no habría podido continuar con su vida.

"¿Acaso aún hay dolor o el capítulo no está cerrado en tu vida?", fue la pregunta que le formularon a la animadora, quien contestó "¡Nooo! Para nada, eso fue superado porque no habría podido seguir adelante".

En la entrevista para Trome, Gisela Valcárcel recalcó también cuál fue el motivo por el que mencionó la frase “Cualquier persona que ha estado casada con un hombre y ese hombre decide terminar el hogar y al mes se consigue otra persona, me sabrá entender”.

La conductora de “El dúo perfecto” explicó que “El comentario se debió porque vernos juntas (Ella y Tula Rodríguez) en una foto habría desvirtuado lo que perseguíamos con la Teletón, pero eso es parte del pasado”, aseveró enfáticamente.

Además, respondió a las personas que la cuestionan y la tildán de “hipócrita". "sos comentarios provienen de gente que no me conoce. Ante los ojos de Dios nada está oculto y sé que Él ve mis acciones y sabe que hipócrita no soy, lo sabe mi entorno y el grupo humano con el que trabajo, así que puedo poner mi cabeza tranquila sobre la almohada.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel se comunicó con el programa de Magaly Medina, donde aseguró que no tuvo nada que ver con la ausencia de Tula Rodríguez en la Teletón 2019.

Magaly critica a Tula por indirecta a Gisela

En noviembre de este año, Magaly Medina salió en defensa de Gisela Valcárcel y arremetió contra Tula Rodríguez, luego de que esta mencionara en el programa “En boca de todos” que “Hay gente que le cuesta enterrar el pasado”.

“Si tú piensas que una mujer ingresó a tu vida justamente cuando tenías un problema con tu marido y, finalmente, esa mujer se llevó a tu marido y se embarazó inmediatamente de él, bueno, qué te puedo decir. Hay gente que sí, por enormes razones como esas que generaron un gran estrés y un gran dolor de hecho les cuesta enterrar el pasado”, señaló la ‘Urraca’.

“Si tú piensas que una mujer ingresó a tu vida justamente cuando tenías un problema con tu marido y, finalmente, esa mujer se llevó a tu marido y se embarazó inmediatamente de él, bueno, qué te puedo decir. Hay gente que sí, por enormes razones como esas que generaron un gran estrés y un gran dolor de hecho les cuesta enterrar el pasado”, añadió la polémica periodista en su programa “Magaly tv, la firme”.