Gisela Valcárcel se despide hoy (sábado 21) de la pantalla chica con el cierre de “El dúo perfecto” y antes que se apaguen los reflectores, hasta el próximo año, puso en la balanza todo lo que vivió este 2019.

Entre los temas que la popular ‘Señito’ abordó fueron los problemas que tendría con sus compañeros de América TV, la competencia directa con Beto Ortiz y la polémica llamada que realizó a Magaly Medina.

“Lo que pasa es que hace mucho tiempo dejé de hacer o actuar pensando en agradar a terceros, cuando se trata de que primero debo sentirme a gusto yo”, indicó Gisela Valcárcel en una reciente entrevista.

En ese contexto, la conductora de “El dúo perfecto” explicó lo que sucedió en aquella llamada telefónica que le hizo a Magaly Medina en su programa en vivo.

“No fue impulso, simplemente sentí la necesidad de aclarar las cosas porque se estaba involucrando el tema de la Teletón y le agradezco que me diera la oportunidad de expresarme”, manifestó.

En otro momento, la figura de América TV se refirió al tema que involucra a Tula Rodríguez.

“¡No! Para nada, eso fue superado porque no habría podido seguir adelante. El comentario se debió porque vernos juntas (a Tula Rodrígue y a ella) en una foto habría desvirtuado lo que perseguíamos con la Teletón, pero eso es parte del pasado”, respondió Gisela Valcárcel al ser cuestionado si es que aún existe un capítulo de su vida (referido a Javier Carmona) que no ha cerrado.

Gisela Valcárcel aclara pleito con Pro TV y Mariana Ramírez del Villar

La conductora Gisela Valcárcel asegura que su trabajo es del agrado del público y de los mismos directivos de América TV, por lo que a sus compañeros de las otras productoras solo les tiene respeto, pero evita cruzarse con ellos.

“Mira, aprendí que si estamos en un canal es porque lo que hacemos gusta a los directivos y al público, sucede conmigo y con ellos. Por lo otro, pienso que el respeto y educación es por lo que nos regimos todos”, expresó.

“Pero esos comentarios provienen de gente que no me conoce. Ante los ojos de Dios nada está oculto y sé que él ve mis acciones y sabe que hipócrita no soy, lo sabe mi entorno y el grupo humano con el que trabajo, así que puedo poner mi cabeza tranquila sobre la almohada”, refirió la presentadora de “El dúo perfecto” después de ser tildada como hipócrita.