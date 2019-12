El seleccionado peruano Edison Flores y su prometida Ana Siucho están a minutos de casarse y ya lo tienen todo listo para el momento más feliz de sus vidas. La pareja decidió invitar 800 personas a su matrimonio, entre sus familiares y sus amigos más cercanos. Sin embargo, trascendió que el popular ‘Orejitas’ no habría invitado a su padre, Carlos Flores.

El jugador del Monarcas Morelia no habría incluido a su progenitor en la lista de invitados debido a las asperezas de la relación de ambo como padre e hijo. Durante la ceremonia, la hermana de Roberto Siucho entrará del brazo de su padre Francisco Siucho, además, también será importante la presencia de la madre de la novia, Martha Neira Torres.

Como es tradicional, el novio, Edison Flores esperará a su futura esposa junto a su madre Alicia Peralta Briceño y el lugar que le corresponde a su padre, estaría vacío.

Padre de Edison Flores sería el gran ausente en su matrimonio con Ana Siucho

Edison Flores reveló en más de una oportunidad, que actualmente se encuentra alejado de su progenitor, lo que hace suponer que Carlos Flores será el gran ausente en el matrimonio.

“La relación con mi papá siempre fue buena, pero ya no lo es. Se equivocó en algunas cosas y decidió marcharse. Me habla por televisión, pero él tiene mi teléfono y me puede llamar. Pero bueno no soy quién para decirle que hacer”, señaló el dirigido por Gareca, el “La banda del chino”.