Ashley Graham, conocida por imponer a las chicas grandes y con curvas en el mundo del modelaje, compartió hace poco a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos donde aparecía sin prendas para mostrar su avanzado estado de gestación.

La modelo de 32 años no tuvo reparo alguno para posar completamente desnuda para el lento de su esposo Justin Ervin, quien en las imágenes aparece captando el mejor ángulo de su amada.

Ashley Graham Instagram

Dicha sesión también sirvió para que Ashley Graham mostrara lo grande que estaba su barriga de embarazada.

“La última sesión del año con el amor de mi vida, haciendo crecer al amor de nuestras vidas”, escribió la estadounidense para describir las imágenes, que superaron los 700 mil “me gusta” en Instagram.

Ashley Graham Instagram

Tanto fue el impacto de las fotografías donde se lució desnuda, que famosos como la modelo Emily Ratajkowski, el estilista de celebridades David Lopez, la entrenadora de celebridades Kira Stokes, entre otros también reaccionaron a la publicación.

“A lo largo de mi embarazo he ganado 50 libras. ¡La mejor parte es que no me importa! Nunca me he sentido mejor y estoy tan agradecida de que mi cuerpo y mi hijo me hayan permitido ser tan móvil y flexible. Entre ejercicio, yoga, acupuntura y masajes linfáticos, finalmente siento que entendí esto del embarazo y cómo sentirme lo mejor posible”, escribió hace unos días Ashley Graham, en una foto donde aparecía ejercitándose.

Ashley Graham Instagram

¿Quién es Ashley Graham?

Ashley Graham es una modelo de talla grande. Ella se hizo famosa a la edad de 28 años cuando pareció en la Semana de la Moda en Nueva York, pues impuso un nuevo estereotipo: mujeres con curvas.

Ashley Graham Instagram

Con casi 10 millones de seguidores en Instagram, la joven suele publicar su día a día y, además, envía mensajes a las mujeres para que aprendan a querer su cuerpo.