Tras el estreno de la popular producción argentina ‘Rebelde Way’ en Netflix, muchos fanáticos se han preguntado qué pasó con los personajes de la novela, más de 15 años después.

Uno de ellos es Luján, la mejor amiga de Marizza Pía Spirito, quien fue interpretada por la actriz Jazmín Beccar Varela. Actualmente, tiene una vida completamente diferente a cómo se mostraba en televisión. Si quieres saber qué pasó con ella, no dejes de leer la siguiente nota.

Jazmín Beccar Varela, el verdadero nombre de la actriz que dio vida a Luján, la mejor amiga de Marizza, en ‘Rebelde Way’, llegó al casting de casualidad y por un dato de una amiga de su madre.

En el ‘Elite Way’, colegio donde se desarrolla la serie, Luján no solo conoció la amistad, sino también el amor junto a Marcos, personaje de chico estudioso que interpretó Diego García.

Marcos y Luján

Pero, ¿qué le pasó después del final de la novela? Jazmín Beccar, actualmente de 33 años, siguió la carrera de Derecho y trabajó como secretaria en un estudio de abogados. Según cuenta, quería ganar experiencia en los tribunales.

Después viajó a España, donde permaneció durante varios meses antes de volver a Argentina, donde cambio de rubro y realizó estudios de periodismo. Ahora se especializa en el sector de comunicación para empresas privadas.

Luján - Rebelde Way

Hace un año, ‘Luján’ se convirtió en madre. ''El bebé me cambió la vida. Me puso las prioridades en otro lado, me bajó a tierra. Me hizo aflorar un montón de cosas lindas que yo tenía guardadas. Me hace crecer como persona'', dijo sobre su hijo Tito.

Luján - Rebelde Way

Jazmín Beccar también se refirió a las declaraciones de Ángeles Balbiani, ‘Felicitas’ en la novela, quien denunció haber sufrido bullying por su peso. ''Si lo dice es porque realmente lo sintió. Éramos adolescentes, de mi parte no lo debo haber sentido porque no tengo esa forma de ser'', indicó.

Además, señaló que le encantaría volver a trabajar en televisión pero a la vez afirma no estar segura de si está dispuesta a ''arrancar con todo lo que conlleva, como hacer castings y pelearla todo el tiempo''.